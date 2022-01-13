Аналитик НАТО назвал армию Украины сильнейшей действующей в Европе

Президент фонда «Потомак» Филипп Карбер, который за последние 8 лет 36 раз побывал на Украине, в интервью 19FortyFive назвал украинскую армию сильнейшей среди действующих в Европе.

«Сегодня Украина располагает сильнейшей действующей армией в Европе — она больше, более подготовлена и обладает большим боевым опытом, чем армии последних десяти стран, вступивших в НАТО, вместе взятых (не считая Северной Македонии, последними десятью странами, принятыми в НАТО, стали Черногория, Албания, Хорватия, Эстония, Словения, Словакия, Румыния, Литва, Латвия и Болгария — прим. "Ленты.ру")», — сказал «американец, который провел 182 дня на поле боя».

По мнению аналитика, проводившего исследования в интересах североатлантического альянса и правительства США, для улучшения защиты Румынии, Польши и стран Балтии «НАТО выиграет больше, если Украина будет на ее стороне, чем Украина получит от членства в НАТО».

Согласно Карберу, «США отправили Украине около 120 пусковых установок Javelin, что достаточно для удержания нынешней линии боевых действий». По его мнению, подобное американское оружие представляет опасность для российских танков, свидетельством чего стало появление у башен последних специальной защиты.

В январе издание назвало главное оружие Украины против России — танк Т-64БВ, переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin, реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха-М», противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П» и шестиколесная гаубица «Богдана».