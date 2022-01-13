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Бастрыкин рассказал о расследовании дела о пытках зеков в больнице Саратова

Бастрыкин: 13 заключенных признали потерпевшими от пыток в тюремной больнице Саратова
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По уголовному делу о пытках в тюремной больнице Саратова были признаны потерпевшими 13 заключенных. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.

По его словам, четверым осужденным предъявлены обвинения в насилии над заключенными, также среди фигурантов дела двое сотрудников ведомственного учреждения, которым вменяется превышение полномочий.

По данным следствия, в 2020-2021 зеки систематически насиловали других осужденных, выполняя указание сотрудников тюремной больницы. Свои преступления обвиняемые снимали на видеорегистратор для устрашения жертв и вымогательства у них денег.

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24 декабря 2021 года президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что по факту пыток в системе ФСИН возбуждено 17 уголовных дел, уволены более 10 человек. Он пообещал разобраться в данном вопросе, отметив, что пытки в колониях — общемировая проблема, требующая развития пенитенциарной системы. Глава государства подчеркнул, что расследования дел о пытках в колониях «нужно доводить до конца», используя возможности правозащитников, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны.

5 октября 2021 года в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. Затем появились и другие. На кадрах, попавших в сеть, в отношении мужчины совершались противоправные действия. Автор публикации утверждал, что пострадавший — заключенный, а место действий — областная туберкулезная больница №1 управления ФСИН России по Саратовской области.

После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации. Директор ФСИН Александр Калашников был отправлен в отставку.

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Любовь Ширижик
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