Balenciaga выпустили кроссовки на каблуках почти за 100 тысяч рублей

Люксовый бренд одежды Balenciaga выпустил спортивную обувь на каблуках почти за 100 тысяч рублей. Соответствующий товар появился в официальном интернет-магазине компании.

Речь идет о кроссовках модели X-Pander с тонким каблуком из нейлона, высота которого равна восьми сантиметрам. Согласно описанию на сайте, пара с эффектом состаренности выполнена из искусственных материалов, в частности, полиуретана и полиэстера. Стоимость обуви, представленной в черном и белых цветах, составляет 1290 долларов (96 тысяч рублей).

Известно, что помимо кроссовок, в ассортименте люксовой марки также представлены резиновые сабо на каблуке.

В декабре американский производитель спортивных товаров Nike совместно с японским люксовым брендом Comme des Garcons выставили на продажу бутсы на трехсантиметровом каблуке. Модель CDG x Nike HO21 Premier была впервые представлена на показе женской одежды Comme des Garçons и вошла в коллекцию осень-зима 2021 под названием «Пейзаж теней». Цена упомянутой составляет 633 доллара (46 тысяч рублей), на данный момент она полностью распродана.