Советовавший заменить отопление котами миллиардер купил дом за миллионы рублей

Стивен Фитцпатрик, директор британской энергетической компании Ovo Energy, которая ранее посоветовала клиентам заменить подорожавшее во время энергокризиса отопление на объятия с котами, купил дом за 3,2 миллиона фунтов (около 325 миллионов рублей. — прим. «Ленты. ру»). Об этом сообщает Daily Mail.

В отличие от большинства жителей страны, мультимиллионер не экономит на отоплении и электричестве: на обеспечение особняка энергией уходит более 850 фунтов (около 86,3 тысячи рублей) в месяц. Приведенные данные предоставил оценивающий энергетическую стоимость недвижимости сайт U Switch. Калькулятор сайта основывается на возрасте дома, его площади и наличия функций повышенного комфорта — например, джакузи, зарядного устройства для электрокара или бассейна.

При этом в расчет не берется ожидаемое в апреле повышение цен на отопление и электричество, которое произойдет после определения верхнего ценового предела на энергию. Это может привести к увеличению стоимости энергии в Великобритании примерно на 50 процентов. Таким образом, в будущем Фитцпатрику придется платить примерно 1,2 тысячи фунтов (около 121 тысячи рублей) за месяц тепло и энергоснабжения особняка с четырьмя спальнями, гостиной и бассейном в центре Котсуолд-Хилс.

Приобретенный в 2019 году дом — не единственная недвижимость главы одной из ведущих энергокомпаний в Британии. Фитцпатрик и его семья приезжают в особняк только по выходным, большую часть времени проводя в Лондоне.

Компанию Ovo Energy обвинили в бесчувственности после письма, разосланного организацией своим клиентам. Коллеги Фитцпатрика составили список из десяти нестандартных и дешевых способов согреться для людей, которые не могут позволить себе оплатить отопление. Общественность и правительство посчитали советы из серии «чаще обнимать котов» и «заняться прыжками» оскорбительными.