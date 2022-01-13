В Финляндии введут режим чрезвычайного положения из-за ситуации с COVID-19

Правительство Финляндии готовится к введению режима чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Кабмин намерен объявить режим ЧП совместно с президентом. После чего с согласия парламента введет в действие чрезвычайный закон для поддержания функционирования системы здравоохранения. Цель закона — обеспечение работы социальной и медицинской помощи на начальном этапе, а не введение новых ограничений. Предполагается, что этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе министерской рабочей группой по коронавирусу.

В период пандемии Финляндия дважды вводила чрезвычайное положение — весной 2020-го и 2021 года.

В сентябре прошлого года премьер-министр Финляндии Санна Марин назвала условие отмены коронавирусных ограничений в стране. По ее словам, власти снимут оставшиеся ограничения после того, как 80 процентов жителей страны в возрасте старше 12 лет привьются от COVID-19.