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Чубайс рассказал об уходе России от «тупого» пути развития

Чубайс: России на фоне климатического кризиса удалось выбрать умный путь развития

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На фоне угроз, связанных с климатических кризисом, у государств мира есть два пути развития — «тупой» и «умный», заявил на Гайдаровском форуме cпецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, передает корреспондент «Ленты.ру». Чубайс добавил, что России уже удалось принять решение, которое позволяет уйти от негативного варианта.

«Каждая страна вырабатывает свою собственную национальную стратегию. Я вижу два типа. Один тип национальной стратегии: вы разбирайтесь, пожалуйста, климат, энергетика, у нас другие проблемы, не мешайте нам работать, решите проблему, мы пока подождем. Второй тип национальной стратегии: энергопереход — не просто выход на уравнение углеродной нейтральности. Это смена техносферы, создание техносферы, которой не существует на сегодня. Это значит, что через 10-20 лет страны, которые пошли в эту сторону, и сформируют новую мировую элиту», — пояснил спецпредставитель президента.

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Первую стратегию, «если уйти от дипломатии», и можно назвать тупой, объяснил Чубайс. Вторую же он считает smart strategy — умной стратегией. «Россия до самого последнего времени находилась в развилке, были очень влиятельные силы, которые настаивали на первой стратегии», — сказал он, добавив, что России удалось сделать правильный выбор.

Точку, по его словам, поставил президент России Владимир Путин, когда указал на необходимость выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года. После этого правительство подготовило стратегию развития страны с учетом цели, которая предполагает трансформацию экономики на фоне климатических рисков.

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Платон Щукин
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