Tesla засекретила сроки выхода своего электропикапа

Tesla удалила все упоминания сроков выхода электрического пикапа Cybertrack со своего сайта. Об этом сообщает издание Mashable.

Журналисты обратили внимание на обновление сайта Tesla в начале года. Если перейти на страницу заказа Cybertack, то появится уведомление, что конфигурацию автомобиля можно будет завершить ближе к старту производства машины. Ранее на этом месте была информация о том, что приобрести Cybertack можно будет в 2022 году, когда автопроизводитель начнет производство.

«Это изменение заставило некоторых оформивших предзаказ покупателей обеспокоиться о задержке еще больше», — отметили авторы. По словам специалистов, засекреченные сроки выхода пикапа могут намекать на то, что Cybertack не выйдет на рынок в ближайшие годы.

Предполагалось, что электропикапы будут собирать на заводе Tesla в Остине, штат Техас. «Но завод все еще готовится к производству автомобилей, инструменты и оборудование поступят только на этой неделе», — подытожили журналисты.

Авторы заметили, что Tesla еще в октябре удалила со своего сайта всю информацию о моделях и стоимости Cybertrack. В сентябре источники издания Electrek рассказали, что компания не успеет запустить автомобиль в производство до 2022 года.

В начале декабря глава Tesla Илон Маск представил новую версию Cybertrack, который был изначально анонсирован в ноябре 2019 года. Электрокар получил возможность независимого управления крутящим моментом каждого из четырех колес, «режим танка» и «режим краба».