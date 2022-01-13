После падения лифта в московском отеле возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после падения лифта в «Президент-отеле» на Большой Якиманке в Москве, где погибли два человека. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что дело возбуждено по статье 238 Уголовного кодекса России («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Вечером в четверг, 13 января, в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве при падении лифта с седьмого этажа погибли двое рабочих — граждан Армении. Один из погибших находился в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной. Известно, что в здании гостиницы проводился ремонт. По предварительным данным, возможной причиной инцидента могло стать нарушение техники безопасности.