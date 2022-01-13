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Ученые рассказали о факторах риска развития диабета

Ученые Университета Брунеля: на риск возникновения диабета влияет содержание жира в печени

Фото: Pixabay

На риски возникновения диабета могут влиять размер печени и поджелудочной железы, а также повышение содержания в них жировой ткани. Об этом говорится в исследовании британских ученых из Университета Брунеля, опубликованном в Diabetes Care.

Как утверждают ученые, увеличение количества жира на 5 процентов провоцировало риск возникновения диабета на 27 процентов. При этом отмечается, что объем печени и содержание в ней жира связано с сахарным диабетом второго типа. Повышение содержания жировой ткани в поджелудочной ткани специалисты соотнесли с риском возникновения диабета второго типа, в то время как ее объем — с диабетом первого типа.

Кроме того, в зоне риска также находятся люди с генетически обусловленным небольшим объемом поджелудочной железы, говорится в исследовании.

Ранее специалисты Американской академии дерматологии предупредили, что сахарный диабет оказывает пагубное влияние на каждый из органов человека, в том числе на кожу.

Ксения Назарова
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