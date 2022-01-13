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Тело российской пенсионерки обнаружили с вырезанными глазами

В Санкт-Петербурге нашли тело 84-летней женщины с выколотыми глазами

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красносельском районе Санкт-Петербурга обнаружено тело 84-летней пенсионерки с выколотыми глазами. Об этом в четверг, 13 января, сообщает информационное агентство Regnum со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, погибшая была найдена с многочисленными ножевыми ранениями в квартире дома №18 на улице Пионерстроя. Помимо вырезанных глаз, у женщины также были изуродованы половые органы. В полицию о случившемся сообщили родственники жертвы.

Было заведено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Как сообщает Znak, следствие подозревает в совершении преступления 46-летнего сына погибшей, который страдает психическим расстройством и несколько месяцев назад выписался из психиатрической больницы имени Кащенко. Он был задержан с поличным, но сейчас не может дать показания, так как находится в неадекватном состоянии.

25 сентября 2020 года сообщалось, что житель подмосковных Химок обезглавил мать после того, как на убийство его якобы подговорили голоса демонов в голове.

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Елизавета Новикова
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