Тело российской пенсионерки обнаружили с вырезанными глазами

В Красносельском районе Санкт-Петербурга обнаружено тело 84-летней пенсионерки с выколотыми глазами. Об этом в четверг, 13 января, сообщает информационное агентство Regnum со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, погибшая была найдена с многочисленными ножевыми ранениями в квартире дома №18 на улице Пионерстроя. Помимо вырезанных глаз, у женщины также были изуродованы половые органы. В полицию о случившемся сообщили родственники жертвы.

Было заведено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Как сообщает Znak, следствие подозревает в совершении преступления 46-летнего сына погибшей, который страдает психическим расстройством и несколько месяцев назад выписался из психиатрической больницы имени Кащенко. Он был задержан с поличным, но сейчас не может дать показания, так как находится в неадекватном состоянии.

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