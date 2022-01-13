Российская блогерша раскрыла способ сбросить пять килограммов после праздников
Российская блогерша Ольга Стукалова раскрыла простой способ сбросить пять килограммов после новогодних праздников. Ее слова приводит News.ru.
По словам женщины, для похудения необходимо отказаться от алкоголя, сахара, муки, картофеля и риса. Она подчеркнула, что следует потреблять как можно больше белков и клетчатки. «Основная часть рациона — это яйца, рыба, морепродукты и овощи в разном виде. Я за то, чтобы максимально сократить углеводы и есть их только на завтрак», — отметила Стукалова.
Помимо этого, блогерша призвала пить столько воды, сколько хочется, и отметила, что сама выпивает лишь 0,5 литра в день. Она объяснила, что важно отказаться от газированных напитков и заменить их чаем и кофе с растительным молоком.
Также женщина посоветовала найти вид спорта, приносящий удовольствие и помогающий в достижении поставленной цели. Так, например, сама Стукалова сделала выбор в пользу пилона и стрип-пластики, поскольку ей не нравится тренироваться в тренажерном зале.
В декабре 2021 года диетолог раскрыла способ похудеть без ограничений в еде. Для того чтобы привести себя в форму и при этом не ограничивать питание, нужно потреблять цельные продукты и блюда со сбалансированным содержанием белка и полезных жиров, которые обеспечивают длительное чувство насыщения, рассказала Тамара Уилнер.