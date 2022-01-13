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Российская блогерша раскрыла способ сбросить пять килограммов после праздников

Блогерша Ольга Стукалова: для похудения необходимо отказаться от алкоголя и сахара

Российская блогерша Ольга Стукалова раскрыла простой способ сбросить пять килограммов после новогодних праздников. Ее слова приводит News.ru.

По словам женщины, для похудения необходимо отказаться от алкоголя, сахара, муки, картофеля и риса. Она подчеркнула, что следует потреблять как можно больше белков и клетчатки. «Основная часть рациона — это яйца, рыба, морепродукты и овощи в разном виде. Я за то, чтобы максимально сократить углеводы и есть их только на завтрак», — отметила Стукалова.

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Помимо этого, блогерша призвала пить столько воды, сколько хочется, и отметила, что сама выпивает лишь 0,5 литра в день. Она объяснила, что важно отказаться от газированных напитков и заменить их чаем и кофе с растительным молоком.

Также женщина посоветовала найти вид спорта, приносящий удовольствие и помогающий в достижении поставленной цели. Так, например, сама Стукалова сделала выбор в пользу пилона и стрип-пластики, поскольку ей не нравится тренироваться в тренажерном зале.

В декабре 2021 года диетолог раскрыла способ похудеть без ограничений в еде. Для того чтобы привести себя в форму и при этом не ограничивать питание, нужно потреблять цельные продукты и блюда со сбалансированным содержанием белка и полезных жиров, которые обеспечивают длительное чувство насыщения, рассказала Тамара Уилнер.

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Таисия Косинцева
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