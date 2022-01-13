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Инфекционист оценил возможность борьбы с COVID-19 с помощью каннабиса

Инфекционист Вознесенский: говорить о лечении коронавируса каннабисом пока рано

Фото: Washington Alves / Reuters

Говорить о применении каннабиноидных кислот для борьбы с COVID-19 пока рано. Так возможность бороться с коронавирусом с помощью каннабиса оценил инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, его слова приводят «Известия».

Специалист подчеркнул, что перед созданием лекарства на подобных кислотах необходимо пройти все стадии исследования: испытания на животных и три длинные фазы перед применением на людях.

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«Это вещество сейчас одно из нескольких десятков претендентов на терапевтическое воздействие против коронавируса. В идеале на такие исследования нужны годы, но если идти на какие-то компромиссы со временем, то могут возникнуть неприятные отдаленные последствия», — объяснил эксперт.

Ранее ученые Университета штата Орегон выяснили что две каннабиноидные кислоты — каннабигероловая (CBGA) и каннабидиоловая (СBDA) — могут связываться с S-белком коронавируса. Поскольку S-белок необходим для проникновения вируса в клетку, молекулы предотвращают заражение и дальнейшее распространение инфекции на другие ткани. При этом сами кислоты не оказывают психоактивного действия.

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Никита Абрамов
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