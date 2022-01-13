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Журналистка раскрыла секрет длинных ног блогеров на фото в соцсетях

Чтобы сделать ноги визуально длиннее, потребуется приложение фоторедактирования на iPhone

Скриншот: @danae_mercer

Журналистка Даная Мерсер (Danae Mercer) раскрыла секрет длинных ног блогеров на фотографиях в социальных сетях. Соответствующий пост появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах женщина объяснила, что большинство снимков в интернете являются фальшивыми. По ее словам, юзеры часто используют специальные приложения для ретуши, с помощью которых можно скрыть все недостатки и преувеличить достоинства внешности.

Мерсер отметила, что для того чтобы сделать ноги визуально длинными, потребуется лишь фоторедактор, встроенный в приложение камеры на iPhone. Так, журналистка продемонстрировала эффект на своем снимке, где она позирует на теннисном корте в оранжевом купальнике, панаме и кроссовках. Женщина открыла редактор и воспользовалась функцией «Вертикальное выпрямление». В ролике видно, как ноги Мерсер показались длиннее и стройнее.

Пост стал вирусным и набрал 25,3 тысячи просмотров. Пользователи сети оценили лайфхак в комментариях. «Боже! Я просто попробовала и стала выше на 20 сантиметров! Это дико!», «А потом вы видите всех этих женщин в реальной жизни и не можете понять, что с ними не так», «Я удивлен», «С ума сойти», — писали они.

В декабре прошлого года блогерша показала жировые складки на теле и призвала не ограничивать себя в еде. На опубликованных в сети кадрах Карина Ирби запечатлена на пляже. Она одета в раздельный купальник голубого цвета с принтом в виде розовых поросят. Блогерша сфотографировалась, продемонстрировав жировые складки и целлюлит на теле в области талии. Кроме того, девушка прикрепила серию снимков, на которых она позирует с различной едой.

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Таисия Косинцева
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