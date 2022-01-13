Девушка отомстила возлюбленному за измену с помощью платья любовницы

Девушка случайно узнала об измене возлюбленного и придумала способ мести за его поступок. На ролик, опубликованный в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница сети с никнеймом @123pam321 опубликовала видео, в котором рассказала, что каждую неделю обыскивала дом своего парня, поскольку подозревала его в неверности. Во время одной из проверок она обнаружила в его ванной комнате чужое мини-платье красного цвета.

Тогда девушка решила подтвердить факт наличия любовницы с помощью данного наряда — для этого она надела платье и предстала в нем перед партнером. На размещенных кадрах блогерша не продемонстрировала его реакцию, но, несмотря на это, ее пост стал вирусным и набрал больше 20 миллионов просмотров.

Зрителей удивила публикация автора, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Я в шоке!», «Какие же парни козлы», «Ты правда сделала это?», «Я бы хотела увидеть его реакцию», «Как можно так попасться?», «Ужасная ситуация, ты правильно поступила», «Это очень смешно», «Жаль, ты не записала его реакцию», — высказывались юзеры.

В марте другая женщина получила подарок от любовницы мужа и придумала способ отомстить обоим. Анонимная пользовательница опубликовала фото украшений-гвоздиков американского ювелирного дома Tiffany & Co стоимостью 400 долларов. По словам австралийки, она получила их по почте от любовницы супруга вместе с приложенной запиской: «На тебе они бы смотрелись намного лучше».