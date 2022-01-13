Россияне поставили колоссальный рекорд на любимом курорте богачей

Российские путешественники поставили колоссальный рекорд по турпотоку на Мальдивские острова, которые считаются любимым пляжным курортом среди богатых туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Согласно данным иммиграционной службы, с января по декабрь 2021 года архипелаг посетили 222,4 тысячи российских граждан, что на 267 процентов больше, чем в 2019 году.

Отмечается, что причинами такого явления стала лояльная политика властей Мальдивской Республики, связанная с открытием границ, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, а также недоступность для россиян европейских и американских курортов.

Ранее в январе стало известно, что самый дорогой отпуск россиян в 2021 году за рубеж обошелся в 23,6 миллиона рублей. За эту сумму семья из семи человек заказала тур на 14 ночей в ОАЭ. Второй по дороговизне оказалась поездка на Мальдивы для шестерых человек — туристы приобрели двухнедельную путевку за 19 миллионов рублей.