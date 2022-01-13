В популярном браузере нашли критическую ошибку

Специалисты нашли в популярном браузере Mozilla Firefox критическую ошибку, из-за которой у многих пользователей программа перестала работать. Об этом сообщается на форуме Bugzilla.

Предположительно, проблема связана с обновлением сервиса Google Cloud Load Balancer или CloudFlare, с которыми интегрированы сервера Firefox. Ошибка протокола HTTP3 мешает сайтам загружаться.

Эксперты порекомендовали отключить HTTP3 для смягчения последствий ошибки. Эта мера поможет восстановить работу браузера, пока разработчики не обнаружат точную причину сбоя.

Ранее сообщалось, что Microsoft вынудил пользователей открывать ссылки при помощи фирменного браузера Edge. Компании, поддерживающие другие браузеры, призвали IT-гиганта уважать других игроков рынка и напомнили, что антимонопольная служба следит за всеми.