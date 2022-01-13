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Иностранцев из России начнут высылать за административные правонарушения

МВД изучает возможность высылки иностранцев из России за административные правонарушения

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Иностранцев могут начать высылать из России за совершение административных правонарушений. Соответствующие поправки в КоАП рассматривают в МВД России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову.

По ее словам, это нововведение станет продолжением работы по совершенствованию механизмов контроля за пребыванием иностранцев в России. В том числе изучается возможность высылки за правонарушения и посягающие на общественный порядок.

Помимо высылки иностранцев, планируется также введение единого электронного документа для идентификации иностранных граждан.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте преступности среди мигрантов. Он также отметил, что для борьбы с этим явлением потребуется вводить новые меры.

В декабре МВД утвердило порядок дактилоскопирования и снятия фотоснимков иностранцев, приезжающих в Россию на срок более 90 дней. Заниматься этим будут уполномоченные сотрудники территориальных органов МВД.

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Роман Кирьянов
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