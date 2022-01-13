Полетевший в Турцию россиянин возмутился поведению соотечественников в аэропорту

Российский турист, побывавший в Турции, рассказал о поведении пьяных соотечественников в аэропорту Антальи. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Так, путешественник пожаловался на отдыхающих, которые употребляют алкоголь в зоне Duty Free, а затем не могут найти нужный выход на посадку и опаздывают на рейс — из-за этого вылет самолета постоянно откладывали.

«Как можно потеряться, не найдя свой гейт в зоне вылета, я не знаю, но люди же умудряются, наверное сильно отметив на радостях посещение заграничного курорта», — возмутился россиянин.

Кроме того, блогер выразил недовольство из-за слишком строгих правил досмотра в аэропорту, а также назвал сотрудников пограничного контроля наглыми и грубыми. По его словам, работники авиагавани проявляли открытую неприязнь к россиянам и неаккуратно обращались с личными вещами пассажиров.

Турист рассказал, как сотрудница таможни без спроса открыла его рюкзак и высыпала содержимое на металлической стол. «Фотоаппарат и зарядные устройства с грохотом ударились о железный лист. Порывшись немного в моих вещах и не найдя ничего подозрительного, эта мегера в форме кинула пустой рюкзак на стол», — описал он происходящее.

Ранее в ноябре 2021 года российский турист побывал в бюджетном отеле в Египте и рассказал о контингенте отдыхающих. Как признался автор, поначалу он опасался, что столкнется с неадекватными постояльцами, которых охарактеризовал словом «Тагил». Однако в итоге путешественник приятно удивился поведению соотечественников.