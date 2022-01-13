Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Онищенко оценил необходимость перехода на удаленку из-за омикрон-штамма

Онищенко: работодателям можно переводить сотрудников на удаленку из-за штамма омикрон
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко оценил необходимость перехода на удаленку из-за распространения штамма омикрон в России. Его слова передает РИА Новости.

По словам Онищенко, можно рекомендовать работодателям переводить сотрудников на удаленный формат работы, но при этом необходимости в локдауне пока нет. «Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун», — сказал он.

Эпидемиолог отметил, что при малейших симптомах болезни у сотрудника работодателю следует идти навстречу и позволять ему работать из дома. «Такая гибкая схема, если она будет еще подкреплена каким-то распорядительным актом, то это будет вообще идеально», — резюмировал специалист.

Ранее аналитики спрогнозировали, что произойдет с удаленным режимом работы после окончания пандемии коронавируса. Специалисты предположили, что он превратится в гибридный формат и подчеркнули, что удаленка является наиболее удобной для большинства компаний. Она позволяет сократить расходы на аренду, время на дорогу, а также дает больше возможностей сотрудникам из других городов и стран.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров дал ингушскому народу трое суток на предъявление ему обвинений
Американский журналист объяснил слова о завышении баллов фигуристкам Тутберидзе
Красный уровень террористической угрозы отменили в 14 регионах Казахстана
Раскрыты используемые британской королевой секреты хорошего сна
Посол России ответил на угрозы сенаторов США ввести санкции против Путина
Отправку миротворцев в Казахстан сочли вынужденным шагом России
Москвичам пообещали алмазную пыль в небе над Москвой
Экономист описал последствия возможного введения локдауна в России
Онищенко оценил необходимость перехода на удаленку из-за омикрон-штамма
В Южной Корее собрались арендовать у России Дальний Восток
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter