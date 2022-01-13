Онищенко оценил необходимость перехода на удаленку из-за омикрон-штамма

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко оценил необходимость перехода на удаленку из-за распространения штамма омикрон в России. Его слова передает РИА Новости.

По словам Онищенко, можно рекомендовать работодателям переводить сотрудников на удаленный формат работы, но при этом необходимости в локдауне пока нет. «Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун», — сказал он.

Эпидемиолог отметил, что при малейших симптомах болезни у сотрудника работодателю следует идти навстречу и позволять ему работать из дома. «Такая гибкая схема, если она будет еще подкреплена каким-то распорядительным актом, то это будет вообще идеально», — резюмировал специалист.

Ранее аналитики спрогнозировали, что произойдет с удаленным режимом работы после окончания пандемии коронавируса. Специалисты предположили, что он превратится в гибридный формат и подчеркнули, что удаленка является наиболее удобной для большинства компаний. Она позволяет сократить расходы на аренду, время на дорогу, а также дает больше возможностей сотрудникам из других городов и стран.