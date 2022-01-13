Россиянам назвали определяющий размер пенсии фактор

На размер выплат в страховой пенсионной системе в большей степени влияет не трудовой стаж, а страховые баллы, объяснил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что россияне, которые не набрали нужное количество баллов, вынуждены ждать социальную пенсию.

Чем больше баллов накопил человек, тем выше пенсия. «Приоритетную роль играют заработанные страховые баллы, размер которых зависит и от стажа работы, и от размера заработной платы. Но, какая бы у тебя ни была заработная плата, в год можно заработать максимум 10 страховых баллов», — пояснил депутат.

Могут быть и надбавки в рамках дополнительного обеспечения, например, за особые заслуги, добавил Нилов. Но в вопросе возникновения права на пенсию определяющее значение имеют именно страховые баллы. В связи с этим некоторые россияне сталкиваются с трудностями при назначении пенсии.

«У нас тысячи людей ежегодно сталкиваются с невозможностью назначения пенсии, потому что у них не хватает страховых баллов. В этом случае либо приходится продолжать работать, по крайней мере пока не наработается достаточное количество страховых баллов, либо баллы, как это ни парадоксально звучит, можно докупить. Либо ждать еще пять лет до назначения социальной пенсии», — сказал председатель профильного комитета Госдумы.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в России размер страховой пенсии по старости после индексации составит 18 984 рубля. Он уточнил, что повышение коснется 30,8 миллиона россиян, в целом на индексацию потребуется дополнительно 170 миллиардов рублей.