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Стало известно о разделе имущества Михаила Зеленского с бывшей женой

StarHit: телеведущий Зеленский подавал иск к бывшей жене Елене Грушиной из-за квартиры

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Скончавшийся в Доминикане российский журналист Михаил Зеленский несколько лет назад делил недвижимость с бывшей супругой, фигуристкой Еленой Грушиной. Телеведущий инициировал судебное разбирательство. Об этом стало известно из материала издания StarHit.

Зеленский и Грушина состояли в браке с 2008-го по 2014 год, у них родились двое детей. В 2013 году пара приобрела квартиру в Москве. Телеведущий претендовал на часть имущества, однако его бывшая жена после развода не давала пользоваться жильем. В итоге в 2018 году Зеленский подал иск в суд.

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Грушина подала встречный иск и потребовала вернуть 1,2 миллиона рублей, которые она брала в кредит для ремонта квартиры и покупки бытовой техники. Однако суд отклонил иски, аргументировав свою позицию тем, что, по закону, бывшие супруги могут решить подобные вопросы в течение трех лет после развода. Вскоре Зеленский и Грушина дошли до кассационной инстанции, но ходатайство не рассмотрели.

Михаил Зеленский скончался 12 января во время отдыха в Доминиканской Республике. Ему было 46 лет. Он почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу, однако медики не смогли его спасти. Предварительной причиной смерти телеведущего назвали остановку сердца.

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Нина Ташевская
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