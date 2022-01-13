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Россиянам спрогнозировали рост заболеваний коронавирусом в ближайшие недели

Врач Пшеничная: значительный рост заболеваний коронавирусом ожидается в ближайшие недели

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала россиянам рост числа заболеваний коронавирусом в ближайшие недели из-за омикрон-штамма. Ее слова передает РИА Новости.

«С учетом того, что уже началась местная передача вируса, в течение ближайших недель ожидается значительный рост числа заболевших», — сказала она. Врач объяснила это тем, что омикрон заразнее дельты, а инкубационный период этого варианта короче. По ее мнению, число ежедневных случаев заражения в России может достичь «шестизначных цифр».

Пшеничная также отметила, что человек может стать заразным уже на 2-3 день после инфицирования, а симптомы появляются на 3-5 день.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил низкие показатели заболеваемости коронавирусом в России по сравнению с Европой и США. Одной из причин он назвал то, что в России праздники только завершились, а в Соединенных Штатах люди уже вышли на работу со 2 января.

Марина Совина
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