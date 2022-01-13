Замглавы ГИБДД Башкирии опроверг приписываемые ему миллионные богатства

Заместитель начальника ГИБДД Башкирии Эльвир Сагитов заявил, что информация о приписываемых ему богатствах не соответствует действительности и он живет на кредитах, сообщает UFA1.RU.

Он опроверг, что у него якобы нашли дорогие часы Patek Philippe, чья стоимость может достигать 300 тысяч евро. По его словам, в изъятой у него коллекции не 15 часов, как сообщалось, а всего восемь, причем все они старые и сломанные. «Все часы у меня наградные, еще одни достались от умершего отца. Все вместе это стоит тысяч 50. Ценность имеют разве что часы моего отца, они мне дороги как память», — пояснил Сагитов. Он добавил, что живет довольно скромно, платит кредиты и ипотеку.

У замглавы имеется деревянный дом на двух хозяев, другой недвижимости у него нет. Изъятый IPhone 12 он, по его словам, приобрел в кредит.

11 января сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов изъяли у Сагитова коллекцию из 15 дорогих часов, которые он спрятал в сейфе. Экземпляр, похожий на часы марки Patek Philippe, чья стоимость может достигать 300 тысяч евро, отправлен на экспертизу, чтобы определить его подлинность. Также были найдены документы на имущество, одежда брендовых марок и IPhone. Обыски проходили в коттедже Сагитова, расположенном на участке площадью 1794 квадратных метра.

Следственные действия проходили в рамках уголовного дела «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова — бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии, объявленного в розыск. Следственный комитет России расследует дело, фигурантами которого являются бывший глава республиканской дорожной полиции, его заместители и пять инспекторов. По версии следствия, с 2016 года гаишники за денежное вознаграждение выдавали водительские удостоверения без фактической сдачи экзаменов. Им вменяется 33 эпизода взяток на общую сумму миллиард рублей. У них обнаружено имущество общей стоимостью 40 миллионов рублей, приобретенное на нелегальные доходы.