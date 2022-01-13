В третьем за день российском городе эвакуировали школы из-за угрозы минирования

Во всех школах Самары началась эвакуация сотрудников и учеников из-за поступившего сообщения о минировании. Об этом сообщили в мэрии города, передает ТАСС.

Там добавили, что всех детей эвакуировали, никто не пострадал. Занятия в школах отменили в том числе для тех, кто учится во вторую смену.

Помимо Самары, в четверг, 13 января, прошла эвакуация во всех школах Саратова. Помимо этого, были отменены занятия во всех школах Красноярска — на электронные почты учреждений поступили сообщения с угрозами терроризма.

Накануне в Екатеринбурге из-за сообщений о минировали эвакуировали 151 школу из 163. Также эвакуация коснулась сотрудников и учеников ряда вузов, среди которых Уральский госуниверситет путей сообщения, Горный университет, Екатеринбургский театральный институт. В Уральской государственной консерватории имени Мусоргского из-за эвакуации пришлось перенести экзамены.