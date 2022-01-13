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В ЕС анонсировали новые санкции против режима Лукашенко

Евросоюз может ввести весной новые санкции против Белоруссии

Фото: Reuters

Европейский союз может ввести новый пакет санкций против режима белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом рассказал брюссельский корреспондент «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов) Рикард Юзвяк на своей странице в Twitter.

«Работа над шестым пакетом санкций ЕС в отношении Белоруссии все еще продолжается среди рабочих групп. Он может быть принят ранней весной», — анонсировал новые ограничительные меры Юзвяк.

В начале декабря ЕС, США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против Белоруссии. Под ограничения со стороны Евросоюза попали 183 белорусских физлица и 26 организаций. США ввели новые санкции в отношении госдолга страны, которые угрожают дефицитом долларов, и запретили своим гражданам и учреждениям сотрудничать с «Беларуськалием».

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Николай Чигасов
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