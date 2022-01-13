Шойгу доложит Путину о результатах миссии ОДКБ в Казахстане

Министр обороны России Сергей Шойгу предоставит президенту Владимиру Путину отчет о деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Песков добавил, что мероприятие планируется провести в открытом формате.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации ситуации в Казахстане. По его словам, этого удалось добиться благодаря скоординированной работе миротворцев, казахстанской армии и силовиков.

В четверг, 13 января, Министерство обороны России официально объявило о начале вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана. Миротворцы ни разу не получали приказа на применение оружия, потерь в личном составе у них нет.