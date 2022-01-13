Пьяный россиянин в маршрутке разбил нос ехавшему в школу ребенку

В городе Вязьма Смоленской области пьяный мужчина сломал нос ребенку, ехавшему в маршрутке в школу. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел 11 января. По сведениям местных изданий, россиянин также попытался сломать школьнику палец. Предполагается, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Причины нападения на ребенка пока неизвестны.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. После нее следователи примут процессуальное решение.

В ноябре 2021 года в Хабаровском крае сверстники толпой избили школьника. Известно, что один из обидчиков учится в школе самбо. Подростку многое прощается из-за того, что он побеждает в соревнованиях, и его тренер об этом знает.

По факту избиения школьника завели уголовное дело.

