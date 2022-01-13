В Белом доме высказались о сроках новых переговоров с Россией по безопасности

Сроки новых переговоров США и России по гарантиям безопасности пока не определены. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга в Белом доме. Его слова приводит ТАСС.

«Нет никакой установленной даты для каких-либо дальнейших переговоров», — заявил он.

Он пояснил, что для определения дальнейших действий после проведенных на этой неделе переговоров Вашингтону небходимо сначала проконсультироваться с союзниками. По словам Салливана, США поддерживают контакты как со своими партнерами, так и с Россией.

«Что касается следующих шагов в дипломатическом плане, мы остаемся в контакте с нашими союзниками, партнерами, а также с русскими, чтобы определить в ближайшие дни, что будет дальше», — сообщил он.

Салливан отметил, что США считают ипломатию самым разумным подходом для решения разногласий с Россией. Он также добавил, что именно России теперь «предстоит определить, согласна ли она на дальнейшие дипломатические контакты».

Ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что у России на сегодня отсутствуют основания для новых встреч с представителями Соединенных Штатов по гарантиям безопасности в Европе. По словам дипломата, Вашингтон и Брюссель не хотят обсуждать основные требования Москвы.

За последнюю неделю Россия провела три раунда переговоров вокруг своих предложений по гарантиям безопасности в Европе. Первый (с делегацией из США) прошел 10 января в Женеве, второй (в рамках заседания Совета Россия — НАТО) — 12 января в Брюсселе, третий (на площадке ОБСЕ) — 13 января в Вене.