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Среда обитания

В России предложили очищать воду мусором

ТПУ: использованные медицинские маски способны устранить разливы нефтепродуктов

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Химики Томского политехнического университета (ТПУ) предложили очищать водоемы с помощью мусора. Российские ученые выяснили, что использованные медицинские маски и одноразовые простыни способны устранить разливы нефтепродуктов. Результаты исследования опубликованы на сайте учебного заведения.

Специалисты обработали волокно из отходов металлоорганическими соединениями и получили олеофильный материал — он способен отталкивать воду и впитывать масляные вещества. Чтобы проверить эффективность технологии, ученые смоделировали разлив нефти. Химики смешали в воде дизель, красители, ржавчину и другие твердые загрязнители, а на поверхность постелили ткань из старых масок. Через минуту материал впитал все вредные вещества — его убрали, а жидкость осталась чистой.

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В результате исследования также выяснилось, что новая ткань устойчива к механическому воздействию и ультрафиолетовому излучению. Помимо пользы в устранении разлива нефтепродуктов, новая технология снизит вредное воздействие на планету от медицинских отходов, объемы которых в последние два года в России выросли в 30 раз. Входящий в состав одноразовых масок и простыней полипропилен остается на поверхности Земли до 500 лет.

Ранее в России предложили благоустроить улицы с помощью мусора с промышленных и коммунальных предприятий. Из отходов посоветовали строить лесные дороги, тротуарную плитку и скамейки. Таким образом в стране планируют снизить негативное воздействие на окружающую среду и создать экономику замкнутого цикла.

Анна Аверьянова
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