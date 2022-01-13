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Российский уголовник ради ограбления убил пенсионера и связал его жену

В Иркутской области за убийство пенсионера задержан ранее судимый уголовник

Фото: Globallookpress.com

В Иркутской области арестован ранее трижды судимый 22-летний российский уголовник, подозреваемый в убийстве пенсионера. Об этом в четверг, 13 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, злоумышленник арендовал у 66-летнего мужчины и его гражданской жены летнюю кухню. 10 января он пробрался в дом и убил хозяина дома, после чего связал женщину скотчем и, угрожая ей ножом, потребовал отдать деньги и ювелирные украшения. Украв все ценности из помещения, мужчина сбежал.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Оперативники быстро установили личность подозреваемого и провели его задержание.

Ранее, 13 октября, сообщалось, что в Москве россиянка после ссоры убила мать своего сожителя.

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Владимир Седов
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