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На Дальнем Востоке выявили первый случай инфицирования омикрон-штаммом

Первый на Дальнем Востоке случай омикрон-штамма выявили у ребенка, прибывшего из Турции

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

В Амурской области выявили случай инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. Это первый зарегистрированный случай на Дальнем Востоке. Об этом сообщила главный санитарный врач Приамурья Ольга Курганова в интервью ГТРК «Амур», передает ТАСС.

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По ее словам, южноафриканским вариантом вируса заразился ребенок, прибывший с отдыха в Турции вместе с родителями.

«Эти лица не были допущены на работу без тестирования. Естественно, вся семья находилась дома», — рассказала Курганова.

Она добавила, что по прилету из Турции семья ни с кем не контактировала. Состояние у всех членов семьи удовлетворительное, добавила главный санитарный врач региона.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новый рост заболеваемости в России неизбежен. Она отметила, что в стране выявлено 698 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, большая часть из которых приходится на московский регион.

На подготовку к новому удару пандемии COVID-19 президент России Владимир Путин дал две недели. В связи с этим он поручил главе правительства Михаилу Мишустину «в самое ближайшее время проработать это с регионами».

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Анастасия Шейкина
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