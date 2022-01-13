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Названа доля привитых от COVID-19 студентов российских вузов

Замглавы Минобрнауки Афанасьев: около 50% студентов российских вузов привились от COVID-19

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Около 50 процентов студентов российских вузов и свыше 90 процентов преподавателей привились от COVID-19. Такую долю назвал заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев в кулуарах Гайдаровского форума, сообщает в четверг, 13 января, ТАСС.

Он пояснил, что в вопросе вакцинации ситуация по учебным заведениям в регионах выглядит по-разному. В то же время Афанасьев заметил, что по всей России увеличивается число желающих сделать прививку.

В ноябре 2021 года глава Минобрнауки Валерий Фальков подчеркивал, что уровень вакцинации среди преподавателей и сотрудников российских вузов составляет около 75 процентов. А среди студентов тогда этот показатель достигал 32 процента.

Кроме того, в ноябре прошлого года Фальков отмечал, что полный переход на удаленное обучение высшим учебным заведениям не грозит.

По его словам, преподаватели быстро адаптировались к условиям пандемии и перешли в цифровую среду. Однако современные технологии не смогут заменить человеческого общения, уверен глава Минобрнауки.

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Анна Щербакова
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