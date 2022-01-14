Шлеменко оценил шансы на подписание контракта с UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко порассуждал о возможном продолжении карьеры в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщается на канале «РБ Спорт: Единоборства» в YouTube.

Оценивая шансы на подписание контракта с промоушеном, Шлеменко отметил, что является медийным бойцом не только в России, но и в Северной Америке. «У меня больше десяти боев в главных событиях на одном из федеральных каналов. Поэтому как гипотетическое предположение — почему нет?» — заявил Шлеменко.

В конце марта россиянин должен провести бой с Фаридуном Одиловым за титул чемпиона Eagle FC — промоушена бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Шлеменко подчеркнул, что это обстоятельство может помочь ему оказаться в американском промоушене.

Шлеменко получил известность благодаря выступлениям в Bellator. Он был чемпионом организации в средней весовой категории. Всего в активе 37-летнего спортсмена 61 победа и 13 поражений в 75 боях, еще один поединок был признан несостоявшимся.

