Украина заподозрила российские спецслужбы в причастности к кибератаке на сайты госорганов, соответствующее расследование о возможной связи ведет Служба безопасности Украины (СБУ), об этом сообщается на сайте ведомства.

«СБУ расследует причастность российских спецслужб к сегодняшней кибератаке на органы государственной власти Украины. Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ», — отметили в СБУ.

В ведомстве добавили, что с большой долей вероятности среди прочих имела место атака через цепочку поставок - supply chain attack, хакеры взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ к администрированию сайтов, пострадавших в результате взлома.

Злоумышленники атаковали более 70 государственных ресурсов, десять из них подверглись несанкционированному вмешательству, но утечки персональных данных и изменения контента не произошло.

В выходные специалисты СБУ продолжат вести расследование для установления заказчиков кибератаки, все детали происшествия документируются в рамках открытого ранее уголовного производства.

Ранее Министерство культуры Украины обвинило Россию в хакерской атаке на правительственные сайты, которая произошла в ночь с 13 на 14 января. Целью таких атак, по мнению Минкульта, является дестабилизация внутренней ситуации на Украине, а также желание посеять хаос и неверие в украинском обществе.

Кибератаке подвергся ряд правительственных сайтов Украины. Недоступны были сайты кабмина, министерств иностранных дел, образования, спорта, энергетики, аграрной политики, а также госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На части из них появилось сообщение от хакеров, написанное на трех языках, и значки с перечеркнутыми гербом Украины, флагом и свиньей.

Служба связи Украины назвала эту хакерскую атаку «самой мощной за четыре года».

