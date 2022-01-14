Аналитик спрогнозировал до 15 миллионов заражений омикроном в России еженедельно

В России на пике новой волны коронавируса омикрон-штаммом могут заражаться до 15 миллионов человек в неделю. Такие показатели заболеваемости COVID-19 спрогнозировал аналитик открытых данных Александр Драган в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Есть оценки по Великобритании и по США, что на пике там заболевают пять-десять процентов за неделю. Если экстраполировать это на Россию, то мы получим 7-15 миллионов заболевших на пике в неделю», — сказал Драган.

По его словам, пик новой волны коронавируса в России из-за омикрон штамма стоит ожидать через две недели. Южноафриканский вариант вируса успешно преодолевает защиту у вакцинированных и переболевших COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при неблагоприятном сценарии развития пандемии из-за южноафриканского штамма в стране число новых случаев COVID-19 может превысить 100 тысяч человек ежесуточно.

О неизбежности подъема заболеваемости в России также заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В стране зафиксировано 698 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, добавила она.