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Аналитик спрогнозировал до 15 миллионов заражений омикроном в России еженедельно

Аналитик Драган допустил 15 миллионов заражений омикрон-штаммом в России за неделю

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России на пике новой волны коронавируса омикрон-штаммом могут заражаться до 15 миллионов человек в неделю. Такие показатели заболеваемости COVID-19 спрогнозировал аналитик открытых данных Александр Драган в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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«Есть оценки по Великобритании и по США, что на пике там заболевают пять-десять процентов за неделю. Если экстраполировать это на Россию, то мы получим 7-15 миллионов заболевших на пике в неделю», — сказал Драган.

По его словам, пик новой волны коронавируса в России из-за омикрон штамма стоит ожидать через две недели. Южноафриканский вариант вируса успешно преодолевает защиту у вакцинированных и переболевших COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при неблагоприятном сценарии развития пандемии из-за южноафриканского штамма в стране число новых случаев COVID-19 может превысить 100 тысяч человек ежесуточно.

О неизбежности подъема заболеваемости в России также заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В стране зафиксировано 698 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, добавила она.

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Анастасия Шейкина
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