Российские фигуристы стали лидерами по итогам ритм-танца на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Виктория Синицина и Никита Кацалапов получили за прокат 87,89 балла и выиграли ритм-танец. На втором месте оказались Александра Степанова и Иван Букин. За выступление они заработали 86,45 балла. Замкнули тройку лидеров итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри, получившие за прокат 83,35 балла.

В десятке лучших также оказался еще один российский дуэт. Дебютанты европейского первенства Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали восьмыми.

13 января российские фигуристы заняли весь пьедестал в соревнования пар. Анастасия Мишина и Александр Галлямов в сумме за две программы получили 239,82 балла и с новым мировым рекордом выиграли турнир. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Тройку призеров замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Чемпионат Европы проходит в Таллине и продлится до 16 января.