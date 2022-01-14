В «Спартаке» отреагировали на фото тренера команды в стрингах

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров высказался о публикации тренером команды Андреем Ещенко фотографий в стрингах. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Все нормально. Человек был на процедурах, занимался здоровьем. Люди немного не поняли этот момент», — отреагировал Ребров. При этом он подчеркнул, что Ещенко публиковал фото, когда был действующим футболистом. По мнению Реброва, тренер не может выкладывать подобные снимки.

13 января было объявлено о завершении Ещенко карьеры футболиста. Уточнялось, что он войдет в тренерский штаб команды. За красно-белых защитник выступал с 2016 года.

11 января Ещенко выложил в Instagram две фотографии в стрингах, подчеркнув, что проходит водные процедуры. Спустя пять часов он удалил пост, оставив снимки только в сторис.