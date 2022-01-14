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Популярной соцсети пригрозили штрафом в 3,2 миллиарда долларов

Reuters: в Великобритании компании Meta пригрозили коллективным иском на $3,2 млрд

Фото: Carlos Barria / Reuters

Жители Великобритании подали коллективный иск в отношении американской компании Meta Platforms (бывшая Facebook) за злоупотребление доминирующим положением на рынке и использование данных миллионов людей. В случае удовлетворения иска корпорации может грозить штраф на сумму около 3,2 миллиарда долларов, пишет Reuters.

Иск был подан старшим советником британского Управления по надзору за финансовым поведением (FCA) и преподавательницей антимонопольного права Лизой Ловдал Гормсен. Его принял Апелляционный суд Великобритании по вопросам конкуренции. 

Отмечается, что речь идет об использовании популярной соцсетью данных 44 миллионов человек в период с 2015 по 2019 год. В настоящий момент компания уже уведомлена об иске.

Ловдал Горнсен добавила, что с момента создания Facebook стала единственной в Великобритании соцсетью, пользователи которой были уверены, что всегда могут быстро связаться с друзьями и семьей, однако в работе сервиса есть и негативная сторона. «Компания Meta злоупотребляла доминирующим положением на рынке, а также навязывала несправедливые условия юзерам, проживающим в Великобритании. Это давало компании возможность использовать личные данные британцев», — подытожила она.

Ранее американские компании Google, Meta и WhatsApp оплатили в России многомиллионные штрафы за нарушение законодательства о локализации данных граждан страны. Речь идет о сумме в размере 22 миллионов рублей.

Дарья Кучерявых
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