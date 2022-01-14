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Отец девятилетней студентки МГУ поделился планами на будущее других детей

Отец девятилетней студентки Тепляковой заявил о желании отдать других своих детей в МГУ
Евгений Тепляков

Евгений Тепляков. Кадр: Редакция / YouTube

Отец девятилетней студентки-вундеркинда Алисы Тепляковой Евгений заявил о желании отдать других своих детей в Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ). По словам мужчины, свои силы в поступлении они будут пробовать как только немного подрастут. Такими планами на будущее он поделился в разговоре с News.ru.

Тепляков уточнил, что у всех его детей разные интересы. На какую специальность они будут пробовать свои силы при поступлении, пока неизвестно.

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Мужчина заверил, что все члены его семьи хотят получать много знаний. Он добавил, что не опасается возможного буллинга в отношении его детей, так как, по его мнению, — сама ситуация уникальна, так же как и умственные способности маленьких вундеркиндов.

Тепляков подчеркнул, что намерен бороться с беззаконием и остановить травлю своей семьи в СМИ. «Мы в процессе. То, что я могу сказать, — то, что делает университет, это неэтично, непрофессионально и за рамками правового поля», — заметил он.

Ранее отец девятилетней студентки-вундеркинда Алисы Тепляковой пригрозил полицией сотрудникам факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова.

Евгений Тепляков предположил, что на психфаке МГУ сложилась какая-то неразбериха. Он уверяет, что с учебой у нее все в порядке.

В 2021 году настоящей сенсацией стало поступление на психфак МГУ девятилетней Алисы Тепляковой. О ней заговорили в июле, когда стало известно, что девочка сдала ЕГЭ и окончила экстерном все 11 классов. Как и все шесть ее братьев и сестер, Алиса училась на дому, а всю школьную программу ей помог освоить отец Евгений. Позднее он заявлял, что и университетскую программу девочка собирается освоить досрочно.

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Анна Щербакова
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