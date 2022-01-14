Отец девятилетней студентки МГУ поделился планами на будущее других детей

Отец девятилетней студентки-вундеркинда Алисы Тепляковой Евгений заявил о желании отдать других своих детей в Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ). По словам мужчины, свои силы в поступлении они будут пробовать как только немного подрастут. Такими планами на будущее он поделился в разговоре с News.ru.

Тепляков уточнил, что у всех его детей разные интересы. На какую специальность они будут пробовать свои силы при поступлении, пока неизвестно.

Мужчина заверил, что все члены его семьи хотят получать много знаний. Он добавил, что не опасается возможного буллинга в отношении его детей, так как, по его мнению, — сама ситуация уникальна, так же как и умственные способности маленьких вундеркиндов.

Тепляков подчеркнул, что намерен бороться с беззаконием и остановить травлю своей семьи в СМИ. «Мы в процессе. То, что я могу сказать, — то, что делает университет, это неэтично, непрофессионально и за рамками правового поля», — заметил он.

Ранее отец девятилетней студентки-вундеркинда Алисы Тепляковой пригрозил полицией сотрудникам факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова.

Евгений Тепляков предположил, что на психфаке МГУ сложилась какая-то неразбериха. Он уверяет, что с учебой у нее все в порядке.

В 2021 году настоящей сенсацией стало поступление на психфак МГУ девятилетней Алисы Тепляковой. О ней заговорили в июле, когда стало известно, что девочка сдала ЕГЭ и окончила экстерном все 11 классов. Как и все шесть ее братьев и сестер, Алиса училась на дому, а всю школьную программу ей помог освоить отец Евгений. Позднее он заявлял, что и университетскую программу девочка собирается освоить досрочно.