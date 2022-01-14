Кровля грузинской церкви загорелась в Москве

На Большой Грузинской улице в Москве горит кровля храма Великомученика Георгия Победоносца. Об этом в своем Telegram-канале сообщает АГН «Москва».

Церковь относится к Московской епархии Русской православной церкви, по соглашению с Грузинской православной церковью службы в ней проводятся на русском и грузинском языках.

По информации агентства, пожар был потушен к 11:49 по московскому времени. По предварительной информации, в здании не было людей. Никто не пострадал.