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Проблемный китайский застройщик создал конкурента Tesla

Business Insider: китайская компания Evergrande создала свой первый электрокар

Фото: VCG / VCG / Getty Images

Проблемный китайский застройщик Evergrande, оказавшийся на грани дефолта из-за долгов, создал свой первый электрический внедорожник Hengchi 5. Автомобиль будет конкурировать с машинами американской компании Tesla. Об этом сообщает Business Insider.

Модель сошла с конвейера в городе Тяньцзинь. Производство завершилось на 12 дней раньше, чем было запланировано. По данным газеты South China Morning Post, зарядки автомобиля хватит на 700 километров пути. Электрокар обойдется менее чем в 200 тысяч юаней (более 2,4 миллиона рублей).

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Компания планирует сконцентрироваться на производстве электрических автомобилей в ближайшие десять лет и конкурировать не только с Tesla, но и с такими брендами, как BYD, Nio, Xpeng и Li Auto. «Если автомобили Hengchi 5 будут хорошо продаваться, это станет для Evergrande лучом надежды после нескольких месяцев усилий по удерживанию бизнеса на плаву», — заявил менеджер консалтинговой компании Suolei Эрик Хань.

В Evergrande заявили о начале выпуска электромобилей в октябре 2021 года. Местное правительство пообещало координировать действия с финансовыми учреждениями, чтобы помочь добиться массового производства — к 2025 году Evergrande запланировали продавать один миллион электрокаров в год.

Нина Ташевская
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