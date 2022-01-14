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Уничтожение вертолета Ми-24 показали на видео

Уничтожение Ми-24 хуситов высокоточным боеприпасом попало на видео

Силы коалиции арабских стран показали уничтожение ударного вертолета Ми-24 хуситов на видео. Машину поразили высокоточным боеприпасом. Об этом сообщает «Российская газета».

На записи виден вертолет Ми-24, который находится на земле без маскировки. В момент поражения за целью наблюдали через тепловизионный прибор. Сообщается, что вертолет принадлежал сторонникам движения «Ансар Аллах».

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24 декабря

В публикации предположили, что машину готовили к вылету. Об этом говорит отсутствие маскировки, а также боекомплект, который сдетонировал после атаки. Силы коалиции сообщают, что на записи третий уничтоженный вертолет хуситов, но подобное видео опубликовали впервые.

Ранее японское издание Traffic News назвало российский Ми-171А3 шедевром. В публикации отметили, что этот вертолет стал развитием Ми-8.

В декабре журнал Flight Global составил рейтинг популярности военных вертолетов. В число самых распространенных машин вошли российские Ми-8/Ми-17 и Ми-24/35.

Даниил Иринин
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