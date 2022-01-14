Орешкин сделал прогноз по уровню инфляции на ближайшие годы

Помощник президента России Максим Орешкин считает, что в ближайшие годы ситуация, при которой наблюдается повышенный рост инфляции, сохранится на глобальном уровне при вероятном снижении темпов роста. Такой прогноз он сделал в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме, сообщает ТАСС.

«Бюджетные дефициты будут оставаться выше, чем они были до кризиса, и это, безусловно, будет вести к тому, что инфляция, может быть, не на таком уровне, но все равно будет превышать целевые значения, которые стоят. Эта ситуация продлится еще один-два года как минимум», — заявил Орешкин.

Он также добавил, что России после пандемии коронавируса удалось привести в норму бюджетную политику и вернуться к «сбалансированной фискальной ситуации». Более того, по его мнению, кредитование должно уменьшиться, что, в свою очередь, приведет к нормализации ситуации с инфляцией.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что мировой рынок перенасытился долларами, что и стало причиной высокой инфляции. Около 40 процентов всех долларов, находящихся в обращении, были напечатаны США за последние два года, отметил он.