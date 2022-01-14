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Самый популярный iPhone подешевел в России

Популярный в России iPhone 11 подешевел до 45 тысяч рублей

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Представленный в 2019 году iPhone 11 подешевел до 45 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

По данным каталога медиа, девайс с накопителем на 64 гигабайта можно приобрести в России минимум за 45 тысяч рублей. На старте продаж iPhone 11 был оценен в 60 тысяч рублей. В настоящий момент смартфон также можно купить на сайте Apple, где его самая доступная версия оценена в 50 тысяч рублей.

«Телефон появился осенью 2019 года и стал самым доступным смартфоном в линейке флагманов Apple. Он был настолько популярен, что его признали мировым лидером по продажам в 2020 году», — говорится в материале.

Устройство имеет 6,1-дюймовый IPS-экран, процессор Apple A13 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением на 12 мегапикселей каждый. Аппарат также получил биометрический сенсор Face ID, платежный модуль NFC, защиту от влаги и пыли по стандарту IP68.

По данным отчета «М.Видео-Эльдорадо», iPhone 11 стал самым популярным смартфоном Apple в России в 2021 году. Аппарат также лидировал по продажам в деньгах.

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Андрей Ставицкий
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