Парикмахер три дня распутывала колтун в волосах россиянки и показала результат

Парикмахерша из Волгограда показала, как избавила клиентку от огромного колтуна на длинных волосах, и прославилась в соцсетях. Соответствующие ролики появились на странице россиянки в TikTok.

Работница салона красоты рассказала, что посетительница обратилась к ней с просьбой распутать волосы, длина которых достигает поясницы. Выяснилось, что женщина болела тяжелой формой коронавируса и две недели лежала на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), из-за чего не имела возможности ухаживать за прической.

По словам специалистки, процесс избавления клиентки от колтуна занял около трех дней. При работе она использовала вязальный крючок, с помощью которого распутывала пряди. В одном из видео блогерша продемонстрировала получившийся результат: на кадрах видно, что волосы женщины распутаны.

Россиянка подчеркнула, что в результате спутывания у клиентки выпала половина волос. Кроме того, она раскрыла стоимость своей работы — она составила 10 тысяч рублей.

Публикации россиянки стали вирусными и набрали более 80 тысяч просмотров. Пользователи сети восхитились работой специалистки в комментариях под постами. «Вот это нервы! Действительно помогли девушке», «Какая вы молодец», «Я в шоке. Шикарная работа», «Просто золотые руки», «Адский труд!», «Спасибо вам за вашу работу и терпение», — высказывались юзеры.

В августе 2021 года девушка намочила наращенные волосы перед сном и испугалась своей внешности утром. 18-летняя Лисса Патерсон (Lissa Paterson) рассказала, что записалась на услугу под названием «прическа принцессы», которая обошлась ей в 500 фунтов стерлингов (почти 50 тысяч рублей). Однажды она легла спать с мокрыми волосами. Британка заявила, что затем ей потребовалось 50 «изнурительных» часов, чтобы расчесать колтуны в спутанных волосах.