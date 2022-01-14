Россиянам напомнили о росте квартплаты в 2022 году

Доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина напомнила россиянам о росте квартплаты в 2022 году. Она рассказала агентству «Прайм», что плата за коммунальные услуги может вырасти не более установленного лимита по каждому региону.

Экономист пояснила, что индексы роста платы за коммунальные услуги утверждены по регионам на каждое полугодие, однако внутри региона по муниципальным образованиям изменение цен может разниться.

«Федеральная антимонопольная служба заверила, что средний рост стоимости коммунальных услуг составит четыре процента, при ожидаемой среднегодовой инфляции 4-4,5 процента», — уточнила Сорокина.

Экономист подчеркнула, что максимальные предельные индексы установлены в Чеченской республике и Санкт-Петербурге — 6,3 процента, в Республиках Крым и Татарстан, а также Севастополе — по 6,2 процента, в Республиках Дагестан, Якутии и в Москве — 6 процентов. Минимальный индекс — 2,9 процента — установлен в Свердловской области.

Также Сорокина напомнила, что вступают в силу изменения в Жилищный кодекс в части предоставления субсидий. Право на их получение теперь есть у россиян, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.

В декабре прошлого года в ФАС сообщали, что цены на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в 2022 году вырастут максимум на четыре процента. По словам специалистов, в этом году инфляция превысила ожидаемый уровень почти в два раза, что создало проблемы для многих предприятий сферы ЖКХ. Ресурсоснабжающие организации надеются, что ведомство учтет возросшие расходы.