Лавров раскрыл значение военного ответа России на действия НАТО

Россия всегда реагирует на угрозы, которые создаются для ее национальной безопасности. О значении военного ответа Москвы на действия НАТО рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава МИД заявил, что военный ответ России на действия Запада будет симметричным. «Когда у наших границ идет скопление техники, военной силы, причем не тех стран, на территории которых это все скапливается, конечно, мы должны понимать, что это военная техника собирается делать. В Прибалтике, Польше, других странах», — отметил Лавров.

Министр рассказал, что Вооруженные силы России регулярно проводят крупные учения. «Когда мы принимаем решения, которые связаны с развертыванием военной техники, мы все всегда понимаем — что мы имеем в виду и к чему стоит готовиться. Это наши дела», — поделился дипломат.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что заявления госсекретаря США Энтони Блинкена связаны с умышленным нагнетанием напряженности вокруг России в качестве фона для переговоров по гарантиям безопасности. Министр отметил, что проведение нового раунда переговоров будет зависеть от конкретного письменного ответа Запада на российские предложения.