Лавров обвинил Зеленского в угрозах украинскому народу и русским

Украина собрала большое количество сил ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе и угрожает русским и русскоязычному населению. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неоднократных угрозах украинскому народу, говорящему по-русски, и посоветовал западным коллегам приглядеться к целям украинского лидера в отношении русскоязычных граждан в Донбассе. «Напомню, что Россия никогда, ни разу, нигде, ни публично, ни в закрытом режиме никогда не угрожала украинскому народу. А господа Зеленский и его соратники это делают прямо», — отметил он.

Лавров обратил внимание, что пока Запад следит за перемещением российских войск в границах собственной страны, власти Киева уже сосредоточили на линии соприкосновения наиболее боеспособные добровольческие батальоны. «Я вам приводил пример, когда Зеленский потребовал от русских убираться с Украины. Это прямая угроза. А что если он всерьез решит накопившиеся там у него силы подразделений ВСУ использовать, чтобы русских оттуда выгнать? Ведь обсуждается же в Киеве план Б?» — заключил глава МИД.

Ранее Лавров ответил на требование западных стран вернуть российские войска в казармы. Он указал, что Запад в нарушение всех обязательств и в нарушение здравого смысла пошел на обострение отношений. Дипломат заявил, что подобные условия являются неприемлемыми и категорически не устраивают Россию.