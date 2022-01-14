Украина для состоятельных людей оказалась лучше России

В рейтинге лучших гражданств для состоятельных людей, который составила консалтинговая компания CS Global Partners, Украина и Казахстан оказались выше России, занявшей 82-ю строчку. На первых трех местах расположились Швейцария, Дания и Финляндия.

Эксперты провели интервью и исследования фокус-групп жителей разных стран, опросили экспертов в сфере гражданства и более 500 состоятельных инвесторов. Оценку проводили по пяти критериям — безопасность, экономические возможности, качество жизни, глобальная мобильность и финансовая свобода.

Хуже всего в России обстоит ситуация с безопасностью и финансовыми свободами. По первому параметру она разделила 153-е место с Пакистаном, по второму — осталась на 76-м. Самым позитивным моментом стали экономические возможности — 38-е место, а по качеству жизни и глобальной мобильности страну поместили на 49-е и 56-е место.

В докладе указано, что принятие поправок к Конституции в 2020 году ускорило переход страны от автократии к диктатуре, а за пределами России распространено мнение, что в стране устраняют оппозицию, ограничивают свободу слова и независимые СМИ. Негативным моментом названо почти максимальное в мире влияние российских властей на систему правосудия, о котором сообщает международная организация World Justice Project.

Авторы рейтинга указывают, что падение доходов, рост цен на продовольствие и эскалация репрессий не оставляет надежд на хорошее будущее, поэтому многие из тех, кто имеют такую возможность, ищут способы покинуть страну ради лучшей жизни.

Ранее исследование Gallup IA показало, что россиян, ожидающих в 2022 году новых экономических проблем, почти в пять раз больше чем тех, кто настроен позитивно. Индекс экономической надежды составил минус 42 пункта, ниже он был только в 2013 году — минус 43 пункта.