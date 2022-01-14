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Россияне перед Новым годом массово захотели обанкротиться

«Федресурс»: в декабре россияне подали 1072 заявления на внесудебное банкротство

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В декабре зафиксирован резкий всплеск подачи заявлений от россиян на бесплатное банкротство без суда, об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Перед Новым годом в МФЦ граждане подали 1072 заявления на внесудебное банкротство — больше было только в первые месяцы после запуска процедуры осенью 2020 года. Доля и количество тех, кто смог ее начать, стала самой высокой за все время ее существования. По сравнению с ноябрем количество возбужденных процедур внесудебного банкротства взлетело на 90,7 процента.

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За прошлый год процедура была запущена по 4677 обращениям. Россияне массово захотели обанкротиться, потому что сделать это можно легко и быстро, отмечают эксперты. Кроме того, резкий всплеск связан с потребностью приставов «закрыть дела» до конца отчетного периода.

За все время существования внесудебного банкротства процедуру попытались запустить почти 15,5 тысячи россиян. Это удалось 6500, а 3900 уже признаны финансово несостоятельными. Последним списали долги на 1,35 миллиарда рублей.

Ранее банковское сообщество предложило запретить процедуру внесудебного банкротства на пять лет для тех, кто подал ложные сведения.

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Мария Строителева
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